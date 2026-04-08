أعضاء ديمقراطيون بالكونجرس يدعون إلى عزل ترامب بسبب تهديداته لإيران

دعا أكثر من 24 عضوا ديمقراطيا في الكونجرس إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه؛ بسبب تصاعد تهديداته تجاه إيران، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الإخباري، تصاعدت الدعوات لتفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل ترامب بعد أن كتب الرئيس على منصة "تروث سوشال"، أن "حضارة بأكملها ستنتهي الليلة، ولن يتم إعادتها أبدا"، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وبالإضافة إلى إجراءات العزل التقليدية في الكونجرس، يوجد خيار أسرع لعزل الرئيس وهو التعديل الـ 25 من الدستور.

ووفقا للبند الرابع من هذا التعديل، يمكن عزل الرئيس من منصبه إذا تم اعتباره "غير قادر على القيام بصلاحيات وواجبات منصبه".

ومع ذلك، لم يتم تطبيق هذا البند من قبل، ويبدو من غير المرجح تطبيقه الآن، إذ يتعين على نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إلى جانب أغلبية أعضاء الحكومة، تقديم إعلان خطي بهذا الشأن إلى رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب.

وبصفته رئيسا يمكن لترامب الاعتراض، لكن يمكن لنائب الرئيس وأعضاء الحكومة نظريا إبطال اعتراضه؛ مما يترك القرار النهائي للكونجرس.

وسيكون أمام المشرعين ما يصل إلى 21 يوما للتصويت، على أن يتولى نائب الرئيس مهام الرئاسة خلال هذه الفترة.