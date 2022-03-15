أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٣ عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداءً من يوم السبت المقبل حتى يوم الخميس؛ لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، والمناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة.

وأوضحت أنه:

• يوم السبت المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء أعمال الصيانة منطقة شارع جيهان - الجلاء -

مسجد الجمال - الثلاجة - سامية الجمل.

• يوم الأحد المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع سكة سندوب - المدشات - شارع الجميل - القلع التحتاني - شارع سامية الجمل بنحيط برج عصفور.

• يوم الاثنين، المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة تقسيم العاملين بالجامعة - الأديب - سكة سندوب - سامية الجمل - عبد السلام عارف.

• يوم الثلاثاء المناطق المتاثرة بانقطاع التيار منطقة شارع النخلة - شارع جامع البستان من الجلاء - الثانوية - عبد السلام عارف.

• يوم الأربعاء المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع جيهان - شارع المستشفى العام - شارع جامع البستان من الجلاء - الثانوية.

• يوم الخميس المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع جيهان والجمهورية - شارع المدشات - شارع أمين السمنودي - شارع الثانوية - جامع البستان.