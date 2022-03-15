المستشار الألماني الأسبق شرودر يتنازل عن المواطنة الفخرية لمدينة هانوفر

أعلن المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر تنازله عن المواطنة الفخرية لمدينة هامبورج.

جاء ذلك في خطاب نشره السياسي المنتمي إلى حزب المستشار الحالي أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، على موقع "لينكد إن" اليوم الثلاثاء، ووجه شرودر الخطاب إلى عمدة هانوفر، بيليت أوناي.

كانت اللجنة الإدارية لهانوفر عاصمة ولاية سكسونيا السفلى بدأت في أوائل الشهر الجاري في إجراء لإلغاء المواطنة الفخرية الممنوحة لشرودر ومنحت المستشار الأسبق فرصة للرد على هذا الإجراء.

من جهته، قال متحدث باسم سلطات المدينة إنه لا يمكنه مبدئيا تأكيد وصول الخطاب، ذاكرا أن المدينة تجري مراجعة قانونية حول ما إذا كان إعلان التنازل من جانب شرودر يكفي أو أنه لابد من القيام بإجراء إداري رسمي لسحب المواطنة الفخرية منه.

ومن المنتظر اتخاذ قرار بخصوص سحب المواطنة الفخرية من شرودر في الحادي والثلاثين من مارس الجاري.

وتجمع شرودر علاقة صداقة منذ سنوات بالرئيس الروسي، ويواجه المستشار الأسبق انتقادات منذ فترة طويلة بسبب علاقاته مع موسكو وتزايد الضغط عليه على خلفية الحرب في أوكرانيا وتمسك شرودر بعلاقاته التجارية مع روسيا وتحديدا بمناصبه القيادية في شركتي نورد ستريم1 ونورد ستريم2 وشركة روزنفت التي يترأس مجلس الإشراف والمراقبة عليها.

وحسب بيانات مدينة هانوفر فلا يوجد شخص آخر يحمل المواطنة الفخرية للمدينة إلى جانب شرودر سوى هربرت شمالشتيج الذي تولى منصب عمدة المدينة على مدار سنوات طويلة.