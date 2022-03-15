يستضيف قصر الأمير طاز بحي الخليفة، في الثامنة مساء بعد غد الجمعة، حفلا فنيا جديدا لثنائي العود غسان اليوسف ودينا عبد الحميد.

يأتي الحفل الذي يحمل عنوان "عبد الوهاب وأمي" احتفالا بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والتي توافق 13 مارس، كذلك الاحتفال بعيد الأم، ويعزف ثنائي العود أغنية عبد الوهاب الشهيرة "ست الحبايب" على عود واحد، وهي تقنية "إصبع ووتر"، وهى العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود.

كما يتضمن الحفل عزف عدد من مقطوعات موسيقار الأجيال منها: "أنت عمري"، "أغدا ألقاك"، "سهرت"، بالإضافة إلى مؤلفات غسان ودينا منها "رحالة السلام"، "حياة"، "رقصة شامية"، وأعمال جديدة للثنائي بعنوان "صباح صعيدي" تأليف دينا عبد الحميد، و"رقصة" من مؤلفات غسان اليوسف.

يذكر أن الثنائي "غسان ودينا" يعدان أول ثنائى عربي لآلة العود، درسا العود وتخرجا في بيت العود العربي، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر"، شاركا فى العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها مهرجان العود بتطوان بالمغرب، ودار الأوبرا المصرية، وأقاما العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.