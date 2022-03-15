ألمانيا: القبض على شخص للاشتباه في دعمه لداعش

ألقى المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا القبض على شخص للاشتباه في تقديمه الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأعلن المكتب على تويتر اليوم الثلاثاء أن المحكمة العليا في مدينة تسيله كانت أصدرت في وقت سابق أمر اعتقال بحق هذا الشخص.

وذكر المكتب أنه تلقى الدعم من شرطة ولاية سكسونيا السفلى في القبض على المشتبه به الذي ينحدر من مدينة هيلدسهايم وسط ألمانيا.

وقال متحدث باسم المحكمة إنه يُعْتَقَد أن المشتبه به ساعد شقيقه الذي سافر إلى سوريا ليقاتل في صفوف داعش حيث نظم سفر زوجة وأطفال شقيقه إلى سوريا.

ويواجه هذا الشخص تهمة دعم تنظيم إرهابي في الخارج.

يشار إلى أنه يُعْتَقَد أن مسجد جمعية هيلدسهايم الناطقة بالألمانية والمحظورة حاليا حث العديد من الأشخاص على الانضمام إلى داعش وذلك في الفترة التي كانت فيها الجمعية تحت رئاسة الداعية "أبو ولاء" الذي صدر حكم بإدانته في أوائل العام الماضي، وقال المتحدث باسم المحكمة إن أحد أقارب الرجل المقبوض عليه اليوم لعب دورا في قضية "أبو ولاء".