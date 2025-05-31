حقق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 75-71 في رابع مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري.

وأقيمت مباراة الأهلي ضد الاتحاد على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر في رابع مواجهات نهائي دوري السوبر لكرة السلة "2024-2025".

وأقيم الدور النهائي من دوري سوبر السلة بنظام سلسلة Best Of 5.

وقبل المباراة الرابعة التي أقيمت اليوم، كان الاتحاد متقدما بنتيجة 2-1، حيث أنهى زعيم الثغر المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83/73، بينما فاز الأهلي في المباراة الثانية بنتيجة 88/76، قبل أن يعود ويتقدم الاتحاد وينهي اللقاء الثالث بنتيجة 76/73.

واستطاع الأهلي أن يحسم المباراة الرابعة ضد الاتحاد بنتيجة 75-71، ليلجأ الفريقان إلى المباراة الخامسة والأخيرة في سلسلة نهائي سوبر السلة والمقرر لها، غدًا الأحد.

يشار إلى أن الاتحاد يحمل لقب دوري السوبر لكرة السلة عن الموسم الماضي، بينما يعود آخر تتويج للأهلي إلى موسم 2022-2023.