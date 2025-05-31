عماد الدين حسين: غالبية الصحفيين متفقون على ضرورة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، دعمه لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، قائلا إن " غالبية الصحفيين متفقون على ضرورة تعديل هذه المادة"، لكن المهم هو دراسة عاقلة وموضوعية لكيفية التحرك وحشد الرأي العام واكبر عدد من النواب للتعديل.

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية التي نظمتها نقابة الصحفيين، بشأن سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.

‎وقال حسين: "أتمني أن يتم التعديل اليوم قبل الغد"، لكنه أشار إلى "صعوبة تمرير مشروع القانون لمجلس النواب في الفصل التشريعي الخالي لتعديل المادة 12 خلال الدورة الحالية نظرًا لقرب الانتخابات البرلمانية التي تشغل الاحزاب خلال الفترة الحالية"، مردفا :"الهاجس الأساسي حاليا هو مشروع قانون الإيجار القديم".

‎وتساءل عضو مجلس الشيوخ: كيف يمكن لنقابة الصحفيين، العمل على إحداث حالة من الحراك يمكنها من التقدم بمشروع قانون يتم الموافقة عليه بمجلس النواب؟، وكيف تتحرك النقابة على أرض الواقع لحشد دعم ورأى عام يدعم موقفها لتعديل هذه المادة؟".

‎وفي هذا الصدد، أكد حسين "ضرورة سعى النقابة لإعداد مشروع قانون خاص بالتعديل المطلوب، والتقدم به لمجلس النواب القادم.

‎وتنص المادة 12 الحالية على: "للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".

‎ويشمل التعديل المقترح من النقابة حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».