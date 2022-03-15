شولتس يدعو للاستفادة من جميع صيغ المحادثات في حرب أوكرانيا

أدلى المستشار الألماني أولاف شولتس، بتصريحات إيجابية عن زيارة رؤساء حكومات بولندا والتشيك وسلوفينيا لكييف.

وقال شولتس، اليوم الثلاثاء، في برلين إنه من المهم الآن "الاستفادة من كل صيغ المحادثات والإبقاء عليها"، مضيفا أنه من "الجيد المحاولة بطرق مختلفة لتكون مفيدا في هذا الموقف".

وذكر شولتس أن المجتمع الدولي ينتهج استراتيجية سياسية واضحة لمساعدة أوكرانيا، مضيفا أنه من الصواب الحديث باستمرار مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي - ولكن "بالطبع" أيضا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحث على وقف إطلاق النار، وقال: "نحن جميعا نشطون بطرق مختلفة، وهذا شيء جيد".

وكانت الحكومة البولندية أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني في وقت سابق اليوم أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز جانشا، سيزورون كييف كممثلين عن المجلس الأوروبي، وسيلتقون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دينيس شميهال.

ولفت البيان إلى أنه جرى ترتيب الزيارة بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وتهدف الزيارة لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لسيادة أوكرانيا واستقلالها، كما تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين.