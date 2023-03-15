مسئول روسي: أمريكا تجري بنشاط استطلاعات في منطقة البحر الأسود

قال سيرجي ناريشكين، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تقوم بالاستطلاع في منطقة البحر الأسود، باستخدام تقنيات مختلفة.

وأضاف ناريشكين، في تعليقه على حادث الطائرة الأمريكية بدون طيار، أمس الثلاثاء: "لقد كانوا يستخدمون بنشاط كبير جميع وسائل المراقبة الفضائية والاستطلاع البصري والإذاعي"، حسبما أوردت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع رئيس المخابرات الخارجية الروسية: "نحن نعرف ونفهم بالتفصيل الأهداف التي كان الأمريكيون يسعون لتحقيقها من خلال أنشطتهم الاستكشافية واستخدام الوسائل التقنية بينما نحاول تحديد المنشآت والأراضي التي تهمهم بشكل أكبر".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، رصدت أنظمة التحكم في المجال الجوي الروسية طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ-9، كانت تحلق بالقرب من شبه جزيرة القرم، أمس الثلاثاء، حلقت الطائرة بدون طيار مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال الخاصة بها، منتهكة بذلك الحدود المحددة للعملية العسكرية الخاصة.

وأضافت الدفاع الروسية، أنه نتيجة للمناورات الحادة، فقدت الطائرة ارتفاعها وتحطمت في البحر الأسود، وشددت الوزارة على أن الطائرات المقاتلة الروسية لم تستخدم أي أسلحة على متنها، ولم تتلامس مع الطائرة بدون طيار، وعادت بسلام إلى مطار موطنها.