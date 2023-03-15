بدأت شرطة العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، اتخاذ أولى الاحتياطات الأمنية قبل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأعلنت الشرطة أن التدابير شملت إغلاق الطرق حول الفندق الذي سيقيم به نتنياهو خلال الزيارة، والذي يقع بالقرب من شارع كورفورستندام، وتغيير مسارات حركة المرور وتقييد حركة الطيران في المنطقة القريبة المحيطة.

ومن المنتظر أن يتم نشر أكثر من 3000 شرطي لتأمين الزيارة.

ومن المقرر أن يصل نتنياهو إلى برلين مساء اليوم في زيارة عمل، وكالمعتاد سيتم توفير أعلى مستوى أمني للزيارة.

وسيلتقي نتنياهو المستشار الألماني أولاف شولتس في ديوان المستشارية غدا الخميس، والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي.

وقبل ذلك سيزور نتنياهو منصة الهولوكوست التذكارية رقم 17 في محطة سكة حديد "فانزيه" (التي رحل منها النازيون آلاف اليهود إلى معسكرات الاعتقال النازية).

وسيتم إغلاق كل الأماكن على نطاق واسع مع فرض حراسة عليها مع إبعاد كل السيارات والعناصر الرابضة، ولن يتم السماح بدخول هذه الأماكن إلا لساكنيها أو الأشخاص الذين يعملون فيها.

يذكر أن زيارة نتنياهو سترافقها احتجاجات على التعديلات التي تزمع حكومته الدينية اليمينية إدخالها على النظام القضائي في إسرائيل.

وذكرت الشرطة أن أكبر مسيرة ستكون في الساعة الثالثة بعد ظهر غد بمشاركة 1000 شخص عند بوابة براندنبورج الشهيرة، كما عبأ التيار اليساري الليبرالي ضد زيارة نتنياهو.