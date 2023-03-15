ألمانيا تدعم ترشيح أجاي بانجا لرئاسة البنك الدولي

أعلنت ألمانيا دعمها لترشيح الأمريكي من أصول هندية اجاي بانجا لرئاسة البنك الدولي.

وفي أعقاب محادثات مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد الرئيسية للمدفوعات الامريكية، قالت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه في برلين، اليوم الأربعاء، إنها ستدعم ترشحه.

وفي الوقت نفسه، طالبت الوزيرة، التي تنتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بإجراء أكبر إصلاح في تاريخ البنك الدولي "الأمر يتعلق بخلق صورة رائدة جديدة ونموذج أعمال جديد حتى يصبح البنك الدولي رائدا في التغلب على التحديات العالمية".

وأضافت شولتسه أن بانجا أكد لها أنه سيعمل من أجل حماية عادلة اجتماعيا للمناخ والبيئة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح ترشيح الأمريكي بانجا - 63 عاما، المولود في الهند لرئاسة البنك الدولي، وكان بانجا ظل على رأس شركة ماستركارد لمدة تزيد عن عشر سنوات، ومن المنتظر أن يحل محل الرئيس الحالي للبنك الدولي ديفيد مالباس الذي يعتزم الرحيل بشكل مبكر عن البنك في نهاية يونيو المقبل قبل عام من موعد انتهاء فترة ولايته.

وكان مالباس تعرض لانتقادات بسبب تصريحات عن التغير المناخي.

واعترفت شولتسه بأنها كانت تفضل أن تتولى امرأة رئاسة البنك الدولي، وقالت خلال استجواب الحكومة في البرلمان: " إنه لأمر مؤسف تعذر العثور على مرشحة لهذا المنصب"، وأردفت أن بانجا أكد لها أنه سيضع في اهتمامه دعم النساء سواء داخل البنك أو في تمويل المشروعات.

وجرى العرف أن ترشح الولايات المتحدة رئيس البنك الذي يقرض الدول الفقيرة أموالا بشروط ميسرة لتعزيز اقتصادها ومكافحة الفقر.