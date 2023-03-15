 خاتم تسبيح يثير الشكوك حول إصابة رئيس الشيشان بمرض عضال - بوابة الشروق
الأربعاء 15 مارس 2023 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

خاتم تسبيح يثير الشكوك حول إصابة رئيس الشيشان بمرض عضال

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 مارس 2023 - 7:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مارس 2023 - 7:54 م

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مزاعم إصابته بـ«مرض عضال»، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، منشورات حول إصابة رئيس الشيشان بمرض عضال؛ بسبب الجهاز الذي يحمله دومًا على إصبعه.

وقال قديروف: «بالنسبة لأولئك الذين يواسون أنفسهم بأمل أن أكون مريضا بالعضال، أنا آسف لإزعاجكم، لكنني بصحة جيدة وقوي جدا كما كنت من قبل».

وأضاف: «أمارس الرياضة، وأذهب إلى الجبال، حيث أهوى رياضة المشي لمسافات طويلة، وأعمل على حل القضايا المهمة لتنمية الجمهورية».

وأكمل: «كم عدد النقاشات التي أحدثها خاتم التسبيح الخاص بي، حيث قالوا عنه إنه: زر إنذار، جهاز طبي، جهاز غامض.. الجميع يخمنون ويخمنون، ولأكون صريحا، هذه الفرضيات تجعلني أضحك».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك