خاتم تسبيح يثير الشكوك حول إصابة رئيس الشيشان بمرض عضال

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مزاعم إصابته بـ«مرض عضال»، مؤكدًا أنه يتمتع بصحة جيدة، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، منشورات حول إصابة رئيس الشيشان بمرض عضال؛ بسبب الجهاز الذي يحمله دومًا على إصبعه.

وقال قديروف: «بالنسبة لأولئك الذين يواسون أنفسهم بأمل أن أكون مريضا بالعضال، أنا آسف لإزعاجكم، لكنني بصحة جيدة وقوي جدا كما كنت من قبل».

وأضاف: «أمارس الرياضة، وأذهب إلى الجبال، حيث أهوى رياضة المشي لمسافات طويلة، وأعمل على حل القضايا المهمة لتنمية الجمهورية».

وأكمل: «كم عدد النقاشات التي أحدثها خاتم التسبيح الخاص بي، حيث قالوا عنه إنه: زر إنذار، جهاز طبي، جهاز غامض.. الجميع يخمنون ويخمنون، ولأكون صريحا، هذه الفرضيات تجعلني أضحك».