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كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، موعد تولي الإسباني خوسيه ريفيرو، مهمة المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «الأهلي أنهى خلاص الاتفاقات مع خوسيه ريفيرو لتولي تدريب الفريق، والأخير أبدى موافقته على انضمام مساعد مصري واحد لجهازه الفني».

وأضاف: «ريفيرو لن يتولي مسؤولية تدريب الأهلي إلا بعد نهاية الدوري، لأن هذا مجهود عماد النحاس، وأيضا المواجهتين المقبلتين في غاية الأهمية وأي خسارة أو تعادل قد تعني خسارة الدوري».

وأتم: «جماهير الأهلي حاليا تتعامل إنها بطل الدوري، ولن تتقبل بأي شكل أوبآخر خسارة البطولة، وحتى الآن الأهلي هو الأقرب للبطولة لكنه لم يحسمها بشكل نهائي».

وفاز الأهلي أمس الثلاثاء على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليعزز صدارته للمسابقة برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.