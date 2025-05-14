أين قضى ترامب فترة إقامته في السعودية خلال أولى زياراته للخليج؟

يوم الثلاثاء، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أيام زيارته إلى الشرق الأوسط، والتي تمتد لأربعة أيام.

وبالرغم من كونه يبعد مسافة أكثر من 7 آلاف و400 ميل من المنتجع الشهر الخاص به – مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، شعر كما لو أنه لا يزال هناك؛ بتلقيه معاملة ملكية بدأت بطائرات مقاتلة رافقت طائرته الرئاسية في المجال الجوي السعودي وصولًا إلى محل إقامته هناك.

**إقامة ترامب في السعودية

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ترامب يقيم في فندق "ريتز كارلتون الرياض"، الذي يمتد على مسافة 52 فدانا من الحدائق ذات المناظر الطبيعية، وذلك خلال فترة إقامته الممتدة أربعة أيام.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الفندق هو نفسه الذي أقام فيه ترامب خلال زيارته الرئاسية الأولى قبل ثمانية أعوام، وحيث أقام أيضا الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2014.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة الخليجية- الأمريكية، التي تأتي في ضوء الزيارة التاريخية الأولى خارجيا للرئيس الأمريكي، إلى السعودية وقطر والإمارات.

وتستضيف السعودية، اليوم الأربعاء، القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي ونظراءه زعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تعكس أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأمريكي الأهمية المتزايدة التي توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال القمة إنهم يدرسون تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرا أنه طلب رفع العقوبات عن سوريا للسماح لها بالتقدم والازدهار، وأن رفع العقوبات سيمنح سوريا فرصة هامة.

وفيما يتعلق بالحرب في غزة، أضاف ترامب: "نأمل بتحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطيني في غزة"، مؤكدا: "سنعمل ما في وسعنا لوضع حد للحرب في غزة وسنعمل على تأمين الرهائن الأمريكيين"، وفقا لما نقلته سكاي نيوز عربية.

وحول اليمن، قال ترامب: "وجهنا ضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن حتى توقفوا عن الهجوم على سفننا"، مشيرا إلى أنهم وضعوا ميزانية دفاعية وعسكرية لمواجهة الحوثيين.