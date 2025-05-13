 ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وخسارة الزمالك - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 مايو 2025 10:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وخسارة الزمالك

زيـاد الميرغني
نشر في: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 10:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 مايو 2025 - 10:40 م

واصل النادي الأهلي تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة السادسة للتصفية النهائية لمجموعة تحديد البطل.

وفاز الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي، كما فاز بيراميدز أمام الزمالك 1-0 بهدف إبراهيم عادل في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري لمجموعة التتويج.

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

1- الأهلي  52 نقطة 

2- بيراميدز  50 نقطة 

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة 

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة 

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة


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