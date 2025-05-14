البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاجتماع بين ترامب وأحمد الشرع

كشف البيت الأبيض تفاصيل ما دار في الاجتماع الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع.

ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، قال البيت الأبيض إن "ترامب دعا الشرع إلى الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "ترامب دعا الشرع إلى ترحيل الفصائل الفلسطينية التي تصنفها واشنطن إرهابية"، بحسب تعبيره.

وأوضح البيت الأبيض أن "ترامب طلب من الشرع مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم داعش".

في المقابل، وفقا للبيت الأبيض، أبلغ الشرع ترامب بدعوته الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز في سوريا.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنهم يدرسون تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرا أنه طلب رفع العقوبات عن سوريا للسماح لها بالتقدم والازدهار، وأن رفع العقوبات سيمنح سوريا فرصة هامة.