الأوقاف: استعدادات مكثفة لمشروع صكوك الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

• رسلان: صك الأضحية يصل كاملا للمستحقين دون أي مصاريف إدارية

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها السنوية لمشروع صكوك الأضاحي، أحد أبرز مشروعاتها الاجتماعية والإنسانية خلال السنوات الأخيرة، بهدف توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وفق آلية تضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.

وقال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة بدأت الاستعداد مبكرًا لهذا الموسم، حيث تم فتح باب المساهمة في مشروع صكوك الأضاحي من خلال وسائل الدفع الإلكتروني مثل "فوري" والبريد المصري ووسائل أخرى متعددة بجانبهم، بما يسهل على المواطنين المشاركة في هذا العمل الخيري.

وأضاف رسلان، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الوزارة قامت بزيادة عدد البنوك المتعاملة معها لتيسير فتح الحسابات المخصصة لاستقبال أموال المواطنين الراغبين في أداء شعيرة الأضحية من خلال الصكوك، بما يضمن سهولة الإيداع وسرعة التنفيذ.

وأوضح، أن الوزارة أطلقت حملة إعلانية بالتعاون مع إحدى الشركات، في إطار خطتها للتوسع في مشروع صكوك الأضاحي هذا العام، موضحا أن أن صك الأضحية الذي تُقدمه الوزارة يمثل أمانة وثقة وأجرًا يصل إلى المتبرعين أينما كانوا، قائلا: "صكوك أضاحي وزارة الأوقاف خير للمضحي، وعون للمحتاج."

وأكد رسلان أن توزيع صك الأضاحي يتم بشكل عادل وكريم على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف كامل من الوزارة، مشيرا إلى أن الصك يصل كاملًا للمستحقين بنسبة 100% دون خصم أي مصاريف إدارية.

وأشار إلى أن عملية الذبح ستنفذ داخل مجازر معتمدة وتحت إشراف بيطري وشرعي كامل، على أن تبدأ عملية التوزيع في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك وحتى آخر أيام التشريق، من خلال لجان ميدانية تابعة لوزارة الأوقاف، وبمشاركة واعظات وأئمة متطوعين.

ولفت رسلان إلى أن المشروع يتم بالتنسيق مع عدد من الجهات، أبرزها وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق "تحيا مصر"، وبعض الجمعيات المعتمدة، مؤكدًا أن الوزارة لا تقبل أي تبرعات نقدية خارج منظومة الصكوك الرسمية المعتمدة. كما خصصت الوزارة مركز اتصال لاستقبال طلبات المشاركة وإرسال مندوبين بالصكوك عند اللزوم.