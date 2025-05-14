ترامب: نسعى لضم المزيد من الدول إلى الاتفاقيات الإبراهيمية

ثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيع دولتي الإمارات والبحرين على اتفاقيات إبراهام التاريخية، المتعلقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، صباح الأربعاء، أنه كان يسعى لتعزيز تلك الاتفاقيات خلال السنوات السابقة، حال فوزه في الانتخابات الأمريكية السابقة.

وقال: «في المستقبل سنواصل التقدم بإضافة دول جديدة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، فالشرق الأوسط يمكن أن يكون مزدهرًا بالسلام».

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات القمة الخليجية الأمريكية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الرياض.

وتهدف القمة إلى تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تناقش القمة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والملف النووي الإيراني، والجهود المشتركة التي تبذلها دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.