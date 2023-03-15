مفاجآت ومغامرات جديدة فى العالم القديم خلال الموسم الثانى من «يحيى وكنوز»

تستعد الشركة المتحدة وشركة هاشتاج لطرح الموسم الثانى من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز" خلال الموسم الرمضانى المقبل، وذلك بعد أن حقق المسلسل فى موسمه الأول نجاحا كبيرا.

تدور أحداث الموسم الثانى فى إطار من التشويق من خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة فى هذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذى يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهى شخصية مؤثرة فى الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه فى بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى فى العالم الحديث والقديم طول الحلقات

كما يستعرض المسلسل فى الجزء الثانى سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع والذى يؤدى صوته الفنان خالد سليم والملك أمنمحات ويؤدى صوته الفنان أحمد العوضى والملك رمسيس الثالث ويؤدى صوته الفنان إسلام جمال وحاكم الأقليم ببى نخت ويؤدى صوته الفنان أحمد صلاح حسنى بالإضافة لاستعراض سير ملوك آخرين منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثانى والذى أدى صوته فى الجزء الأول الفنان ياسر جلال.