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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة إفريقية صعبة أمام فريق مودرن فيوتشر، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولية والتي تشهد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الدولية الودية بجانب كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا والتي تقام في مصر خلال الفترة من 18 مارس الجاري وحتى يوم 22 من نفس الشهر.

يلتقي الزمالك ضد فيوتشر يوم الأحد المقبل الموافق 31 من شهر مارس الجاري، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 من شهر أبريل المقبل.

تأهل الزمالك لهذا الدور بعد تصدره لمجموعته برصيد 16 نقطة في المقابل صعد مودرن فيوتشر للدور ربع النهائي بحلوله في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.

تاريخيًا لعب الزمالك أمام فيوتشر 5 مباريات سابقة حقق الأبيض الفوز في جميعها.

قناة (بي إن سبورتس) هي التي ستنقل مواجهة الزمالك وفيوتشر في لقاء الذهاب والإياب.