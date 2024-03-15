أستون فيلا يكتسح أياكس برباعية ويتأهل لدور الثمانية بدوري المؤتمر الأوروبي

تأهل فريق أستون فيلا الإنجليزي إلى دور الثمانية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك عقب فوزه على أياكس أمستردام الهولندي 4 / صفر، مساء الخميس، في إياب دور الستة عشر من المسابقة.

وفي الدقيقة 25 سجل أولي واتكينز الهدف الأول لأستون فيلا، قبل أن يضيف زميله ليون بايلي الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وسجل جون دوران الهدف الثالث لأستون فيلا في الدقيقة 75، فيما عانى أياكس من نقص في صفوفه بعد طرد لاعبه سيفرت مانسفيرك في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 81 أضاف موسى ديابي الهدف الرابع لأستون فيلا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في أمستردام.

بدوره لحق ليل الفرنسي بركب المتأهلين، بعد تعادله 1 /1 مع ضيفه شتورم جراتس النمساوي، ليتأهل لدور الثمانية فائزا 4/1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم تياجو سانتوس في الدقيقة 43 لصالح ليل، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل ميكا بيريث هدف التعادل لشتورم جراتس.

وفي مواجهة أخرى، تأهل كلوب بروج البلجيكي إلى دور الثمانية بعد فوزه على مولدي النرويجي 3 / صفر.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق النرويجي 2 /1، ليتأهل كلوب بروج بفوزه 4 /2 في مجموع المباراتين.

وسجل أندرياس سكوف أولسن الهدفين الأول والثاني لكلوب بروج في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، و48، قبل أن يضيف ميشال سكوراس الهدف الثالث في الدقيقة 70.