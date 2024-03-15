ضمن برامج احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان، تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة ومميزة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة وحتى الخميس المقبل 21 مارس.



من أبرز تلك الفعاليات؛ انطلاق البرنامج السنوي المكثف لهيئة قصور الثقافة احتفالا بشهر رمضان المبارك في القاهرة والمحافظات، تحت عنوان "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، والذي تتنوع فيه الأنشطة طوال الشهر ما بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الأدبية وليالي السيرة الهلالية واللقاءات التثقيفية ومنها عطر الأحباب والعودة إلى الجذور ومناقشات الكتب ومعارض الكتب، وأنشطة الأطفال وذوي القدرات الخاصة، والورش والمعارض الحرفية والتراثية وغيرها.



وتطلق قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى بالقاهرة وهي قصر ثقافة روض الفرج اعتبارا من الاثنين المقبل 8 رمضان، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب بدءا من الخميس المقبل 11 رمضان، ومسرح السامر من 12 رمضان ويستقبل العرض المسرحي "الدر المكنون" ويستمر حتى 26 رمضان، وقصر السينما بعروض أحدث الأفلام وعروض الإنشاد والفنون والمسرح والتي انطلقت من اليوم الأول لرمضان وتستمر على مدار الشهر.



كما تنظم قصور الثقافة فعالياتها في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي الأقصر بساحة أبو الحجاج من الأحد 7 رمضان، والفيوم بميدان السواقي من الاثنين 8 رمضان، ومحافظات الإسماعيلية والبحيرة والدقهلية اعتبارا من 10 رمضان، وأخيرا المنيا بالمسرح الروماني بدءا من 11 رمضان، بجانب الأنشطة المتعددة بباقي المحافظات.



وتقدم قصور الثقافة أنشطة مكثفة على مدار الأسبوع المقبل بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ضمن فعاليات رمضان التي تقدمها في 14 محافظة وهي القليوبية، الإسماعيلية، الجيزة، الفيوم، القاهرة، الغربية، السويس، بني سويف، المنيا، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، بالإضافة إلى البرنامج المعد لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات" ومنها أهالينا، وروضة السيدة زينب.



كما يشهد الأسبوع احتفالات فنية مميزة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، ويوم المرأة المصرية وعيد الربيع، من أهمها حفل قصر ثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية يوم الخميس المقبل يتضمن معرضا فنيا، وأمسية أدبية، إلى جانب عروض الموسيقى العربية.



وفي محافظة الفيوم تواصل هيئة قصور الثقافة أنشطتها المتنوعة حيث تشهد مكتبة مطرطارس فعاليات مبادرة "معا نحو بيئة آمنة" بدءا من صباح يوم الأحد، بينما يشهد المجمع التعليمي بطامية في المساء فعاليات المسرح المتنقل، ويستمر كل منهما حتى 19 مارس الحالي.



وفي مجال المسرح يشهد قصر ثقافة أسيوط اليوم الجمعة عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح الخاصة بإقليم وسط الصعيد الثقافي لمحافظات أسيوط والمنيا وسوهاج، وتستمر لمدة 5 أيام متصلة.



أما في مجال السينما يعرض قصر السينما بجاردن سيتي عددا من الأفلام العربية الحديثة والعروض المسرحية طوال الشهر مجانا للجمهور، هذا بالإضافة إلى الفقرات الترفيهية المعدة خصيصا للأطفال.



بينما يواصل المركز الثقافي بطنطا فعاليات ورشة الكتابة الإبداعية للشباب، وذلك يومي السبت والخميس طوال شهر رمضان المبارك.



كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الأدبية والشعرية لنخبة من الأدباء والمفكرين، إلى جانب اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها خطورة الإرهاب والفكر المتطرف، أهمية التكافل الاجتماعي، رمضان في الأدب المصري، والتغذية الصحية في رمضان، وغيرها.



فيما تستمر فعاليات الورش الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات منها تعليم صناعة الكتب التفاعلية، أساسيات الظل والضوء بالرصاص، فن الكروشيه، المكرمية، الخيامية، عمل مشغولات من الخوص، والخرز، تعليم التطريز على القماش، الرسم على الزجاج، وورشة العلاج بالموسيقى.