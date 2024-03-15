صلاح يقود ليفربول للفوز على سبارتا براج والتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

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حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا كبيرًا على نظيره سبارتا براج التشيكي بنتيجة 6- 1، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وكان الريدز قد فاز ذهابا خارج أرضه 5 /1، ليتأهل فائزا 11 /2 في مجموع المباراتين.

وتقدم داروين نونيز لليفربول في الدقيقة السابعة، وبعده بدقيقة واحدة سجل بوبي كلارك الهدف الثاني، فيما أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 14 سجل كودي جاكبو الهدف الرابع لليفربول، فيما سجل فيليكو بيرمانشفيتش الهدف الوحيد لسبارتا براغ في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 48 سجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الخامس لليفربول، فيما اختتم كودي جاكبو السداسية بتوقيعه على هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 55.

وبعد أن سجل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هدفه في المباراة، بات أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا على الأقل في كل البطولات التي يشارك بها لسبعة مواسم متتالية.