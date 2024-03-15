بوستيكوجلو يدعم دراجوسين قبل المشاركة أساسيا مع توتنهام

حرص آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، على دعم رادو دراجوسين لاغتنام الفرصة، حيث يستعد اللاعب المنضم للفريق في يناير الماضي، لخوض مباراته الأولى الكاملة أمام فولهام غدا السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه تم استبعاد ميكي فان دي فين عن ديربي مدينة لندن بسبب إصابة بسيطة في أوتار الركبة، والتي ستبعد المدافع الهولندي عن المشاركة في المباريات حتى بعد فترة التوقف الدولي.

وبغياب فان دي فين سيشارك دراجوسين في التشكيل الأساسي للمرة الأولى، في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ انتقاله من جنوه.

وكشف بوستيكوجلو :" سأزيل الغموض، سيبدأ مباراة الغد".

وأضاف :"إنها فرصة جيدة له. بكل وضوح، تعاقدنا معه لأن لدينا قصورا واضحا في هذه المنطقة، وكان قد قدم نصف موسم جيد جدا في إيطاليا".

وأردف:"يجب أن نصبر وقلت له عندما تعاقدنا معه أنا لا أعلم متى ستحصل على فرصتك ولكنه سيحصل على فرصته".

وأكد :" أعتقد أن بإمكانه تقديم شيئ ما للفريق. إنه مدافع قوي، وجيد للغاية في المواقف الثنائية، وأعتقد أننا سنكون بحاجة لهذا في الغد".

وبينما يفتقد توتنهام لجهود فان دي فين أمام فولهام يمكن أن تشهد المباراة عودة ريتشارليسون بعد شفائه من إصابة في الركبة.