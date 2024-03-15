كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تنحيه من رئاسة اللجنة التي اختبرت ابنه لمنحه عضوية ‏النقابة؛ حرصا على الحيادية.‏

وقال خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الخميس، إن ابنه على وشك إصدار ألبومه الجديد.‏

وأوضح نقيب المهن الموسيقية أنه «عندما دخل ابني يمتحن والله أنا تنحيت عن وجودي داخل اللجنة كرئيس اللجنة، ‏واثبت ده في محضر الجلسة وخرجت وطلعت مكتبي فوق واللجنة تحت».‏

وأضاف أنه رفض أن يكون ابنه عضوًا عاملًا بالنقابة مطالبا بمنحه عضوية المنتسب، موضحا أن جميع أعضاء ‏اللجنة أكدوا على استحقاق نجله للعضوية العاملة، إلا أنه رفض ذلك حرصًا على عدم إثارة شائعات حول محاباته، ‏قائلا :«اللجنة كلها خرجت لي قالت حرام عليك ابنك ده يستحق عضو عامل».‏