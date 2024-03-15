كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تنحيه من رئاسة اللجنة التي اختبرت ابنه لمنحه عضوية النقابة؛ حرصا على الحيادية.
وقال خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الخميس، إن ابنه على وشك إصدار ألبومه الجديد.
وأوضح نقيب المهن الموسيقية أنه «عندما دخل ابني يمتحن والله أنا تنحيت عن وجودي داخل اللجنة كرئيس اللجنة، واثبت ده في محضر الجلسة وخرجت وطلعت مكتبي فوق واللجنة تحت».
وأضاف أنه رفض أن يكون ابنه عضوًا عاملًا بالنقابة مطالبا بمنحه عضوية المنتسب، موضحا أن جميع أعضاء اللجنة أكدوا على استحقاق نجله للعضوية العاملة، إلا أنه رفض ذلك حرصًا على عدم إثارة شائعات حول محاباته، قائلا :«اللجنة كلها خرجت لي قالت حرام عليك ابنك ده يستحق عضو عامل».