رئيس حكومة ولاية ألمانية يطالب بإجراء تغييرات في قيادة حزب شولتس الاشتراكي

طالب رئيس حكومة ولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، ديتمار فويدكه، بإجراء تغييرات في قيادة حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي وذلك بعد الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت آخر الشهر الماضي.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات"، قال فويدكه المنتمي أيضا إلى الحزب الاشتراكي:"بعد هذه النتيجة الانتخابية، يحتاج الحزب الاشتراكي إلى تجديد على مستوى الأفراد وعلى مستوى المضمون. ولن يتراجع زملائي في الولايات وأنا عن هذا المطلب".

وأشار فويدكه إلى أن الأولوية حاليًا تتمثل في تشكيل حكومة اتحادية مستقرة بأسرع وقت ممكن، "لكن بالتوازي مع ذلك، يجب أن تبدأ أيضًا عملية تجديد تُمَكِّن الحزب الاشتراكي مرة أخرى من استعادة ثقله بين العمال الكادحين في هذا البلد."

وكان الحزب الاشتراكي سجل أسوأ نتيجة له في الانتخابات البرلمانية منذ 138 عامًا، حيث حصل على 4ر16% فقط من الأصوات (حيث احتل المركز الثالث بعد الاتحاد المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا). وتتولى زاسكيا إسكين رئاسة الحزب منذ عام 2019، فيما يزاملها لارس كلينجبايل في هذا المنصب منذ عام 2021. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانا سيترشحان لهذا المنصب مجددًا. ومن المقرر انتخاب قيادة جديدة للحزب في يونيو، أي قبل ستة أشهر من الموعد الأصلي.

وأعرب فويدكه عن اعتقاده بأن براندنبورج نموذج يُحتذى به، حيث حصل الحزب الاشتراكي في انتخابات الولاية العام الماضي على 9ر30%، متصدرًا الأحزاب ومتقدمًا على حزب البديل. وقال فويدكه للصحيفة إن "الحزب الاشتراكي لديه إمكانات هائلة في الأماكن التي يحظى فيها بثقة الناس ويتم فيها تقدير عمل الحكومة. إن عدم استغلالنا لهذه الإمكانات بشكل كامل على المستوى الاتحادي هو أمر مؤسف للغاية." مشددًا على ضرورة تحليل أسباب ذلك.

كما دعا فويدكه حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، شريكه في الائتلاف الحاكم في الولاية، إلى دعم حزمة التمويل الضخمة المخصصة للدفاع والبنية التحتية، داخل مجلس الولايات.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي للولاية الامتناع عن التصويت، قال فويدكه:" سنحسم هذا الأمر عندما يكون واضحًا ما سيُعرض في مجلس الولايات. لكن إذا كنا نريد تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، فلا يمكن لحزب فاجنكنشت أن يعرقل هذا الأمر"، مشيرا إلى أن الاتفاق الخاص بالحكومة الائتلافية المشتركة يؤكد صراحة على أهمية القدرة الدفاعية للبلاد بالنسبة للسلام والأمن، وأنه يجب تعزيز جاهزية الجيش الألماني للدفاع.