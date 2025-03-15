محافظ المنوفية يفتتح القطاع الثالث بكورنيش شبين الكوم ويوجه بإعادة استغلال الموارد

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم، أعمال تطوير وتجميل القطاع الثالث الجديد من كورنيش شبين الكوم، وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءته بالكامل، ليكون متنفسًا حضاريًا وجماليًا للأهالي، في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر العام، وذلك بحضور المهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة، وطارق أبو حطب، رئيس حي غرب شبين الكوم.

وخلال جولته التفقدية، استعرض المحافظ أعمال التطوير بالكورنيش الجديد، حيث تضمنت تركيب مقاعد رخامية مضيئة، وزراعة النخيل، وتثبيت أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب بلاط حراري وحديد كريتال، بما يعكس مظهرًا حضاريًا يليق بأهالي شبين الكوم والزائرين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالكورنيش للحفاظ على جماليته، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أيضًا أعمال رفع كفاءة منطقة أسفل الكوبري العلوي، موجهًا بضرورة إعادة استخدام المظلات القديمة وبلاط الإنترلوك وجميع الأدوات التي يتم استبدالها، لاستغلالها في مواقع أخرى داخل المحافظة، بهدف ترشيد الإنفاق وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

وفي إطار متابعته الميدانية للمشروعات، تفقد اللواء أبو ليمون أعمال التطوير والتجميل بميدان تحيا مصر أمام كوبري مبارك، باعتباره شريانًا حيويًا يربط بين أحياء مدينة شبين الكوم، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية، لضمان خروج المشروع بصورة حضارية تليق بالمواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية بجميع القطاعات، مثل الصحة والتعليم والمشروعات التنموية والخدمية، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال الجولة، حرص محافظ المنوفية على التفاعل مع المواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء سادتها المحبة والتقدير.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني المستمر، لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية ورفع معدلات الإنجاز، لضمان سرعة دخولها الخدمة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.