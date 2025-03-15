إعلام حوثي: سقوط 9 قتلى في غارات أمريكية بريطانية على صنعاء

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أفادت وسائل إعلام حوثية، بسقوط تسعة قتلى وتسعة جرحى في حصيلة أولية للغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» - بنسختها الحوثية - قد أفادت بأن غارات جوية نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفت بعدة غارات حيا سكنيا في مديرية شعوب بالعاصمة صنعاء.

وتأتي هذه الهجمات في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد جماعة الحوثي في اليمن، وقال موجهاً كلامه للحوثيين: «حان وقتكم».

وأضاف في منشور اليوم السبت على منصة «تروث سوشيال»: «الحوثيون شنّوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المُسيّرة الأمريكية وغيرها».