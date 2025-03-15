عمر مرموش يكشف عن مصدر إلهامه والتحدي الأكبر مع مانشستر سيتي

كشف الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، في تصريحات له عقب مباراة فريقه اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن مصدر إلهامه والتحدي الأكبر له مع الفريق هذا الموسم بعد فقدان المنافسة على لقب البريميرليج.

واكتفى مانشستر سيتي بالتعادل مع ضيفه برايتون (2-2) اليوم السبت في المرحلة 29 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح عمر مرموش في الحصول على ركلة جزاء سجل منها هالاند الهدف الأول، ثم عاد ليتمكن بنفسه من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وقال مرموش في تصريحات لموقع النادي الرسمي عقب المباراة: «المباراة كانت قوية ومفتوحة، وفعلنا ما بوسعنا، لكننا لم نستطيع الفوز بالثلاث نقاط على ملعبنا».

وأضاف: «سنواصل العمل خلال فترة التوقف الدولي وبعدها سنحاول العودة بأفضل مستوى لنا».

وعن إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا، قال: «إنه التحدي الأكبر الآن مع الفريق، لكن سنفعل كل ما بوسعنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نضمن مكاننا في النهاية».

وتابع: «علينا أن نظهر كفاءتنا أكثر، وأن نمتلك ثقة أكبر بالكرة، وأن نحافظ عليها أكثر، وأن نكرر ما اعتاد عليه مانشستر سيتي في السنوات الماضية».

وتحدث مرموش في تصريحات عن هدفه اليوم أمام برايتون، وقال:«نعم سلجت هدف اليوم، لكن في النهاية لم يكن كافيًا لحصد نقاط المباراة الثلاثة، لذا لك يكن شعوري جيدًا».

وعن تأقلمه مع الفريق منذ انضمامه قال: «اللاعبون والجهاز الفني رائعون، أحاول التعلم والاستماع للمدرب وكل ما يقوله لنا».

وعن مباراة بورنموث القادمة، بعد التوقف الدولي، أكد مرموش على أنها مباراة كبيرة بالنسة للفريق مثل أي مباراة، وسنحاول تقديم ما في وسعنا للفوز بها.

وعن مصدر إلهامه، أجاب مرموش: «أخي هو مصدر إلهامي الأكبر، حينما كنت صغيرًا كان دائمًا يلهمني، كما اعتاد على لعب كرة القدم معي وكان مهاري وأنا كنت أقلده».

وبذلك واصل فريق «السيتيزنس» سلسلة نتائجه السلبية بعد تعثره الجولة الماضية أمام نوتينجهام فورست (1-0).

وهو التعادل السادس لـ«سيتي» في البريميرليج خلال الموسم الحالي ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا.