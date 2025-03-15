جيمارايش قبل مواجهة ليفربول: الأداء الجيد لا يكفي للفوز بالبطولات

لن يعتذر برونو جيمارايش إذا غلبته دموع الفرح، في حال تتويج فريقه بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، غدا الأحد على حساب ليفربول، وإنهاء صيام طويل لناديه عن التتويج بالألقاب.

وبكى اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 27 عاما، على ملعب ويمبلي منذ عامين، عندما خسر أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة، ليتواصل غياب فريقه عن الفوز بالألقاب منذ عام 1969.

وسيعود جيمارايش هذه المرة حاملا شارة قيادة نيوكاسل يونايتد، ولديه إصرار كبير على التخلص من شبح هذه الذكرى الأليمة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية: "أريد دموع فرح هذه المرة، فالجميع يعلم مدى تأثري بهذه اللحظات، وأسعى دائمًا لبذل أقصى جهد في الملعب.. ألعب بعقلية المشجع، لأنني أعرف جيدا ماذا يعني الفوز للجماهير".

وأضاف البرازيلي الدولي: "أتذكر لحظة خسارة النهائي في 2023، وأريد هذه المرة دموع الفرح، وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد".

وكان نهائي 2023 أول تواجد لنيوكاسل في الأدوار النهائية منذ عام 2000، عندما خسر الفريق تحت قيادة مدربه بوبي روبسون بهدفين مقابل هدف أمام تشيلسي، في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جيمارايش: "لقد تحدثنا مع روب لي، آخر لاعب من نيوكاسل سجل في ملعب ويمبلي، ولمست قدميه سعيًا لجلب الحظ منه.. وأتمنى أن أكرر ما فعله".

من جانبه، قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد: "يجب أن نؤدي بأقصى طاقة لنا، لأنه في النهائي أمام مانشستر يونايتد، لم نفعل ذلك، بل كان أداء جيدا، والأداء الجيد لا يكفي للفوز بالألقاب".

وأردف: "مصيرنا بأيدينا، ولا أريد استخدام كلمة لعنة، لا نريد أن نكون بهذه العقلية، بل أن نقدم أفضل أداء ممكن".

أما جيمارايش فقال: "منذ وصولنا للمباراة النهائية، أفكر كثيرًا أنني قائد الفريق، وفي لحظة رفع الكأس".

واستدرك: "لكن لا أريد أن أبالغ في الحماس، بل من الضروري التركيز في المباراة أولا.. لكن كلما أتخيل لحظة رفعي كأس البطولة، يكون الإحساس رائعًا".