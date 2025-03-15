واشنطن تشن ضربات على الحوثيين في اليمن

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أفادت وسائل إعلام حوثية، أن غارات استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء مساء يوم السبت.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، أنه أصدر أوامره للجيش بشن "عمل عسكري حاسم وقوي" ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متعهداً باستخدام "قوة قاتلة ساحقة" حتى تحقيق أهداف واشنطن، بحسب وكالة "أمد" للإعلام.

وقال ترامب في بيان إن الحوثيين "شنّوا حملة لا هوادة فيها من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات الأميركية، وغيرها من الأصول الجوية والبحرية"، مشيراً إلى أن رد الرئيس السابق جو بايدن "كان ضعيفاً بشكل مثير للشففة".

وكشف مسئول أمريكي أن "واشنطن نفذت هجمات على عدة أهداف للحوثيين في اليمن".

وبحسب التقارير الواردة فإن ما بين 3 إلى 4 غارات استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي في صنعاء، وسمعت دوي انفجارات قوية فيها.

وأضافت أن "المواقع المستهدفة في صنعاء بحسب شهود عيان هي حي الجراف ومحيط مطار صنعاء شمال العاصمة".

وقالت تقارير إن الغارات نفذتها طائرات أمريكية.