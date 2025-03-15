أقيمت أمس الجمعة، فعاليات متنوعة ضمن "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالحديقة الثقافية التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، احتفالا بالشهر المعظم.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وشهدت حضور الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، الشاعر عبده الزراع، مدير عام الثقافة العامة، المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، الكاتب الحسيني عمران، مدير عام النشر، والباحثة ولاء محمد، مدير الحديقة الثقافية.

وتضمنت الليلة الرمضانية لقاء بعنوان "الأدب الشعبي والأدب الرسمي" تحدث خلاله د. خالد أبو الليل، أستاذ الأدب الشعبي بجامعة القاهرة، عن رواة السيرة الهلالية التي تعد تراثا للأمة، والوحيدة على مستوى العالم التي لا تزال تروى حتى الآن شفويا، نظرا لتناولها القضايا العربية بموضوعية منذ مئات السنين وكأنها تتحدث عن الواقع ومنها الوحدة العربية.

وأشار "أبو الليل" إلى أن أحمد شمس الدين الحجاجي يعد واحدا من فرسان السيرة الهلالية، وله العديد من المؤلفات أهمها "مولد البطل في السيرة الشعبية العربية"، فى حين أن هناك عددا من السير اندثر وأصبح تراثا وجزءا من الماضي مثل سيرة علي الزيبق، عنترة، الأميرة ذات الهمة، والوزير سالم.

واختتم اللقاء بالتعريف بأجزاء السيرة الهلالية وهم "المواليد" أو جزء تنسيب الأبطال، "الريادة"، "التغريبة"، والأخير المعروف بالأيتام والمتعلق بالأخذ بالثأر من دياب بن غانم.

وتواصلت الفعاليات مع تقديم فرقة الفنان عز الدين نصر الدين، لحكايات السيرة الهلالية ضمن برنامج راوي من بلدنا، واستكملت قصة الملكة ناعسة الأجفان، وطلب أبو زيد الهلالي من الشعراء وصفها بقصائد شعرية، قبل أن يشد الرحال إلى بلاد الأندريد ونينه "إيران" آخذا معه ربابته وناقته إلى الجبال، ليجد نفسه وحيدا وسط الصحراء منشدا بعضا من الأناشيد.

كما أقيمت أمسية شعرية ضمن مقهى نجيب محفوظ، شارك بها مجموعة من شعراء فن الواو والمربع، وأدارها الشاعر قدورة العجني، وألقى الشاعر خالد حلمي الطاهر من الأقصر قصيدتين بعنوان "مواويل في رمضان"، و"العاشر من رمضان"، ألقى الشاعر عبد الباسط عبد الحميد من أسوان "يا عاشقين النبي"، و"مصر بلدنا"، بجانب قصيدة بعنوان "بوادي مصر" للشاعرة أحلام أبو نوارة من البحر الأحمر.

كما شهدت الأمسية مشاركات من شعراء البادية، وقدم الشاعر علي سليمان قصيدة "تعلمت"، وقدم الشاعران قدورة العجني، وجبريل موسي من نادي أدب بادية مطروح فقرة لشعر المجرودة.

كما ناقش المقهى ديوان "كبسولات فرغلى الزمنية" لشاعر العامية محمد فرغلي، الصادر عن سلسلة "إبداعات" بقصور الثقافة، وما يضمه من قصائد عامية نابضة بالحياة، تعكس أحداثا من حياته أو خياله منها "عيلة، راية، ساعة، حزن من ألفين وخمسة، فنجان قهوة، شيخوخة مبكرة، تفاحة بايتة، فضفضة، ورقة نتيجة" وغيرها.

وعلى مسرح الحديقة الثقافية، قدمت فرقة الأنفوشي للإنشاد الديني بقيادة محمد الأبياري، مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها "رسول الله يغمرنا حنانا، النبي صلوا عليه، قمر، أحباب رسول الله، ليلة حلو يا سلام، الله يا مولانا، يا صلاة الزين، وخدوني معاكم يا زوار النبي".

وشهد ركن الطفل، تقديم ورشة حكي بعنوان "أطفالنا في العالم الرقمي" للتعريف بحقوق الطفل في عالم التكنولوجيا، تلاها تصميم مطوية عن مفهوم الثقافة الرقمية وأهمية وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أقيمت مسابقة ثقافية للأطفال، أعقبها ورش فنية لتنمية المهارات الإبداعية منها ورشة تصميم فانوس ومعلقات رمضانية بخيوط وخامات مختلفة، بجانب ورشة لتعليم التلوين، وتصميم كروت تهنئة باستخدام الصلصال الحراري وماسكات للوجه بالكانسون الملون.

بالإضافة إلى الورش اليدوية والحرفية، واستمرار فعاليات معرض الحرف التراثية الذي يشمل أعمالا متنوعة، وأيضا معرض الكتاب الذي يضم أحدث إصدارات الهيئة بأسعار مخفضة.

تنفذ الفعاليات من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ممثلة في إدارتها التابعة: الثقافة العامة، النشر الثقافي، المكتبات، المواهب، الجمعيات الثقافية، والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات.

والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة أحمد الشافعي، وإداراتها التابعة: المهرجانات، والفنون الشعبية والموسيقى.

والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإداراتها التابعة: ثقافة المرأة، ثقافة الطفل (قصر الطفل جاردن سيتي - قصر 25 يناير للطفل - أتوبيس الفن الجميل)، ثقافة الشباب والعمال، ثقافة القرية، القصور المتخصصة وأطلس المأثورات الشعبية.

أما المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الباحث أحمد عبد العليم، فقدّم على المسرح الصغير لقاءات متنوعة منها "حكواتي رمضان"، و"حكايات من بلادي"، بجانب ورش فنية لعمل فانوس، وسجادة صلاة، فيما استقبل المسرح الكبير فعاليات صالون "محبة الوطن" بحضور الكاتب الرسام أحمد عبد النعيم، والشيخ أحمد عبد الهادي، أعقبه عروض فنية متنوعة بمشاركة فرقة جنتي لذوي الهمم، والسيرك القومي، وفرقة العرائس.

وتأتي الفعاليات ضمن برنامج احتفالات هيئة قصور الثقافة بشهر رمضان، حيث تقدم أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا، إلى جانب 3000 فعالية أخرى بمختلف المحافظات على مدار الشهر الكريم.



