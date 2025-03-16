 أمريكا تستعد لترحيل نحو 300 فرد يزعم انتماؤهم لعصابة إلى السلفادور - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا تستعد لترحيل نحو 300 فرد يزعم انتماؤهم لعصابة إلى السلفادور

د ب أ
نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 11:39 م | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 11:39 م

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع 6 ملايين دولار للسلفادور للزج بحوالي 300 فرد يزعم انتماؤهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية في السجن لمدة سنة، في واحدة من المرات الأولى التي التي تستقبل فيها السلفادور مهاجرين من الولايات المتحدة.

 وجاء الاتفاق عقب محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ورئيس السلفادور نجيب بوكيلة بشأن الزج بمهاجرين في سجن سيئ السمعة بالسلفادور.

وألقت حكومة بوكيلة القبض على أكثر من 84 ألف شخص، دون الإجراءات المطلوبة أحيانا، منذ 2022 في إطار حملته الصارمة ضد عنف العصابات في الدولة الصغيرة.

 ولم تكشف المذكرات التي تفصل عملية ترحيل المهاجرين ، كيف حددت إدارة ترامب أن المهاجرين ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا" وهي عصابة أشار ترامب مرارا في حملته إلى أنها منظمة إرهابية.


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