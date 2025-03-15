الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة 15 شخصا جراء قصف أمريكي استهدف صنعاء 

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، اليوم السبت، عن مقتل وإصابة 15 شخصاً جراء القصف الأمريكي في العاصمة صنعاء.

وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة (للحوثيين)، "بلغ عدد ضحايا العدوان تسعة شهداء و تسعة مصابين جلهم من المدنيين والعدد قابل للزيادة كحصيلة أولية".

وأضاف "العدوان الأمريكي على اليمن تصعيد إجرامي لن يكسر عزيمة الشعب اليمني وسيزيده إصراراً على دعم غزة والمقاومة".

وأدان الأصبحي ما وصفه بـ"العدوان الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية شرق العاصمة صنعاء اليوم في تصعيد إجرامي ممنهج وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان تضاف لسجل تحالف الشر الإجرامي".

وفي وقت سابق اليوم، هزت انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، إثر قصف أمريكي استهدف مواقع متفرقة للحوثيين شمال غربي صنعاء.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان، إنه أمر بشن سلسلة من الغارات الجوية على العاصمة صنعاء. وتعهد باستخدام "القوة المميتة الساحقة"، حتى يتوقف الحوثيون المدعمون من إيران عن هجماتهم على سفن الشحن على طول ممر بحري حيوي.

واستأنف الحوثيون هجماتهم ضد السفن الاسرائيلية منذ أيام بعد توقفها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في يناير الماضي.





