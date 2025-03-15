 سماح أنور تشيد بمسلسل ولاد الشمس: رجعتونا بني آدمين وعلمتونا يعني إيه إنسان - بوابة الشروق
السبت 15 مارس 2025 12:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سماح أنور تشيد بمسلسل ولاد الشمس: رجعتونا بني آدمين وعلمتونا يعني إيه إنسان


نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 12:16 م | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 12:16 م

أشادت الفنانة سماح أنور، بمسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا.

وكتبت سماح أنور، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إلى العظماء ولاد الشمس في المسلسل وفي الحياة، وجع وشكر واحترام، صحيتوا قلوب كتيرة، وقدمتوا فن حقيقي".

وتابعت: "مش عارفة أقول كلام يكون على قد اللي حاسيته، بس وجعتونا، وصحيتونا ورجعتونا بني أميين، أنتوا فعلا أبطال الحياة ونجومها الحقيقيين بجد شكرا، علمتونا يعني ايه إنسان، أهم مسلسل في الدنيا، يا رب أبطل عياط بقى".

يذكر أن المسلسل الذي استعرض جانب من قصة حياة عدد من الأطفال والشباب الذين تربوا داخل دار رعاية أيتام حقق ردود أفعال واسعة.

ونال إشادات كبيرة سواء على المستوي النقدي والجماهيري، والمسلسل بطولة محمود حميدة، وأحمد مالك، وطه دسوقي، وتأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبدالسلام.

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