مصادر سودانية تنفي فض اعتصام القيادة العامة

قالت مصادر ميدانية سودانية، اليوم الاثنين، إن اعتصام القيادة العامة مستمر وسط انتشار أمني مكثف في محيطه أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

ونقل موقع "المشهد" الإخباري السوداني، اليوم، عن المصادر قولها إن "عناصر تابعة للجيش والدعم السريع وصلت شارع جامعة الخرطوم صباح اليوم، وحاولت الدخول إلى مقر القيادة العامة".

وحسب الموقع، نفت مصادر عليمة أن تكون تلك العناصر أرسلت لفض ساحة الاعتصام.

وكان تجمع المهنيين السودانيين (تجمع نقابي غير رسمي) طالب اليوم بالتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ولفت التجمع، في بيان مقتضب، إلى أن "هناك محاولات تجري الآن لفض الاعتصام من أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، وإزالة جميع المتاريس". وأضاف: "نرجو من الجميع التوجه فورا إلى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم".

ويوم أمس شدد المجلس العسكري الانتقالي، في حديث للناطق الرسمي، على أنه لن يقدم على فض الاعتصام بالقوة، وبأن تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها في ملعب قوى المعارضة، موضحا أنه بدأ اتصالات منذ أول أمس السبت مع قادة دول أبرزها السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا.

وأعلن المجلس رصده لظواهر وصفها بـ"السلبية" التي تهدد الأمن العام، منها إغلاق الشوارع بالمتاريس، مؤكدًا -في الآن ذاته- أن "القوانين تكفل حرية التعبير لكنها لا تكفل الفوضى".