مركز الملك سلمان الإغاثي يقدم حزم مساعدات شاملة للأسر المحتاجة فى الخارج

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة الأردنية عمّان أمس، مشروع توزيع 16 ألفا و550 سلة غذائية رمضانية مخصصة للأسر المحتاجة في القدس والضفة الغربية وغزة بدولة فلسطين، تتكون من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر خلال الشهر الفضيل، وذلك للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تتزامن مع دخول الشهر المبارك وتبعات جائحة كورونا، يستفيد منها 82 الفا و 750 فردًا.

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم، أن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين يأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تؤكد اهتمام المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء حول العالم، وهو ما يجسد الدور الإنساني النبيل للمملكة، وفقا لبيان تلقته (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 1000 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجا في محليتي درديب وسنكات بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 6 آلاف شخص.

وفي محافظتي ليبراشد ولوشنيا بجمهورية ألبانيا، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 سلة غذائية للمحتاجين، استفاد منها 1250 فردا.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تدشين مشروع توزيع 927 طناً من السلال الغذائية الرمضانية في إقليم مرودي جيج بمدينة هرجيسا التابعة لصوماليلاند، يستفيد منها 61 ألفا و 860 فرداً.

ويهدف هذا المشروع إلى التخفيف من معاناة السكان في صوماليلاند بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال الأشهر الماضية وفي ظل جائحة كورونا التي عمت العالم.

كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مخيم الأزهور للنازحين بمديرية رازح في محافظة صعدة باليمن.

ويستهدف المشروع تأهيل البئر الواقع على بعد كيلومتر من مخيم النازحين، وتمديد شبكة مياه من البئر إلى الخزان الرئيسي، وكذلك تمديد شبكة فرعية لتغذية خزانات نقاط التوزيع في التجمعات السكانية وعددها 8 خزانات تعمل على مدى 24 ساعة بكمية يومية تقدر ب 20 ألف لتر.