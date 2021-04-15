 قيرغيزستان تسجل 305 إصابات و6 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قيرغيزستان تسجل 305 إصابات و6 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 9:50 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 9:50 ص

سجلت قيرغيزستان 305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ 4 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 91 ألفا و144 إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19"، وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، اليوم الخميس - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 178 حالة تعافي تام من المرض، مما رفع اجمالي المتعافين إلى 86 ألفا و491 متعافيا، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة من جراء المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1540 حالة.

وأضاف المركز أن ألفا و10 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 35 في حالة حرجة.


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