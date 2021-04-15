منظمة العفو الدولية: القوات الإريترية قتلت مدنيين في تيجراي

قتل جنود إريتريون وأصابوا أكثر من عشرين شخصا في بلدة عدوة في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا، وفقا لمنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة في بيان تم توزيعه اليوم الأربعاء: "يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تؤكد أن القوات الإريترية قتلت ثلاثة أشخاص وأصابت ما لا يقل عن 19 في هجوم غير مبرر على المدنيين في وسط (بلدة) عدوة في 12 أبريل".

ودعت المنظمة إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الوقائع وغيرها، فضلا عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان "التي حدثت أثناء الصراع الدائر في تيجراي".

ولطالما نفت إثيوبيا وجود القوات الإريترية في تيجراي، لكنها أعلنت بعد ذلك في أوائل أبريل أنه سيتم سحبها.

وشنت إثيوبيا هجوما عسكريا في نوفمبر على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال البلاد، التي كانت تسيطر على منطقة تيجراي حتى ذلك الحين.

وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والحكومة المركزية، في صراع دفع مئات الآلاف من السكان إلى الفرار من منازلهم وتسبب في دمار على نطاق واسع.

كما اتهمت وزارة الخارجية في أديس أبابا اليوم الأربعاء السودان المجاور بارتكاب انتهاكات خطيرة للحدود. ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على السودان لسحب "قواته من الأراضي الإثيوبية".