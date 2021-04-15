الدفع بـ 23 سيارة إسعاف لنقل ضحايا خروج عربتي عن قضبان السكة الحديد بالشرقية

دفع مرفق إسعاف الشرقية، بـ 23 سيارة إسعاف لمحيط حادث خروج عربتين عن قضبان السكة الحديد بمنيا القمح؛ وذلك لنقل وإسعاف المصابين.

وارتفع عدد المصابين في الحادث، حتى الآن، إلى 15 مصابا، بينهم عمال ومواطني، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو عبدالرؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد خروج عربتين من القطار القادم من القاهرة إلى منيا القمح من على القضبان.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخص، بينهم عمال ومواطنين، وتم نقلهم لمستشفى منيا القمح.