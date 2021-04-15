كلود جوزيف يصبح سادس رئيس وزراء في هايتي خلال 4 أعوام

أصبح كلود جوزيف رئيس الوزراء الجديد لدولة هايتي الكاريبية.

ويخلف كلود جوزيف، وهو وزير خارجية سابق، رئيس الوزراء جوزيف جوث الذي استقال من منصبه. وكتب الرئيس جوفينيل مويس على موقع تويتر أنه قبل استقالة جوث وعين جوزيف خلفًا له.

وكان جوث أعلن أيضًا استقالته عبر تويتر دون إبداء أسباب. وأصبح جوزيف الرئيس السادس للحكومة خلال ولاية الرئيس مويس التي تصل إلى أربع سنوات. وكان موس قد عين جوث في مارس 2020.

ومنذ إلغاء الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في أكتوبر 2019، وكان التأجيل في جزء منه بسبب الاحتجاجات العنيفة ضد مويس، لا يوجد في هايتي برلمان منذ بداية الفترة التشريعية الجديدة في يناير 2020.

ومنذ ذلك الحين، يحكم الرئيس مويس البلاد بمرسوم. ونتيجة لذلك، لا يمكن للبرلمان تأكيد تعيين جوزيف كما يقضي الدستور، وذلك مثل سلفه جوث.

وكان مويس أعلن في فبراير الماضي عن وقوع محاولة انقلاب ومؤامرة اغتيال ضده، واعتقل أكثر من 20 شخصًا. وعينت المعارضة قاضي المحكمة العليا، جوزيف ميسيني جان لويس، رئيسًا مؤقتًا.

ويقول المعارضون إن ولاية الرئيس مويس (52 عاما) انتهت في فبراير الماضي.

وتسببت الاحتجاجات ضد مويس في تعرض هايتي لحالة من الشلل في السنوات الأخيرة. وتم اتهام الرئيس بالفساد وإقامة علاقات بالعصابات العنيفة، التي توجه إليها اتهامات بتنفذ العديد من المجازر. كما شهدت هايتي – وهي الأفقر في نصف الكرة الغربي - موجة من عمليات الاختطاف.