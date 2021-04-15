وزيرا خارجية تركيا واليونان يجتمعان في أنقرة لبحث القضايا الثنائية والإقليمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يجتمع وزيرا خارجية تركيا واليونان في أنقرة اليوم الخميس، وسط نزاع مستمر بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن يجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفقا لمكتب تشاووش أوغلو.

وكان من المقرر في البداية أن يجتمع الوزيران أمس الأربعاء، لكن تم تأجيل الاجتماع بسبب قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وهناك خلاف بين تركيا واليونان العضوتين في الناتو بشأن الحدود البحرية واحتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

ويطالب كلا البلدين بالحق في موارد الطاقة والتنقيب عنها في نفس الجزء من البحر.

ودفع الصراع الجارتين إلى شفا مواجهة عسكرية العام الماضي.

واستأنف البلدان المحادثات الاستكشافية في يناير، بعد توقف دام خمس سنوات، لحل النزاع حول الغاز.

وأوقفت أنقرة التنقيب في المنطقة المتنازع عليها بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.

وردا على ذلك، قررت بروكسل في مارس بدء الاستعدادات لتوسيع الاتحاد الجمركي واتفاق اللاجئين مع تركيا.

وللمساعدة في الحفاظ على الأجندة الإيجابية، سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إلى أنقرة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.