تموين المنيا: متابعة محطات الوقود وجرد الكميات الموجودة

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طالب الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، مديري الإدارات التسعة بالمراكز، بالمتابعة على جميع محطات الوقود، التابعة بكل إدارة وعمل الجرد الفعلي، وموافاتنا على وجه السرعة المنتجات المذكورة أعلاه.

وأضاف، أنه اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعه الموافق 15 -04 -2022 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا / لتر لتكون الاسعار كالتالي..

بنزين 95 .. 9.75 جنيه لتر

بنزين 92 .. 8.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 7.50 جنيه لتر

وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر طن المازوت 4600 / طن.

وتثبيت أسعار السولار والمازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وطالبت الوزارة، بإجراء الجرد الفعلي للمنتجات المذكوره بعاليه مع موافاتنا بنتيجة الجرد.