انطلقت الحلقه 14 من مسلسل "الاختيار 3.. القرار"، والتي تحمل اسم "العصيان المدني"، بتفاعل أهل مدينة بورسعيد بالعصيان مع عدد كبير من المحافظات، وتحديد جماعة الإخوان موعد انتخابات مجلس الشعب.



وفي وزارة الدفاع، يعقد اللواء عبد الفتاح السيسي، جلسة مع قادة الجيش، ويتناقش معهم حول ما يحدث في الوطن من تجاوزات ترتكبها العناصر التابعة لجماعة الإخوان.



وأعرب وزير الدفاع عن تعجبه من إدارة البلد، قائلا: "مش عارف مين بيحكم البلد الرئيس ولا مكتب الإرشاد ولا خيرت الشاطر".



ويقدم الفنان ياسر جلال شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إبان توليه وزارة الدفاع، بينما يجسد الفنان خالد الصاوي فى الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، شخصية القيادي السابق بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، فيما يجسد صبري فواز شخصية المعزول محمد مرسي.



مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



يعرض المسلسل يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.