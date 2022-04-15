البنتاجون: غرق الطراد موسكفا يمثل ضربة كبيرة للبحرية الروسية



أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن غرق الطراد "موسكفا" الصاروخي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود يمثل ضربة كبيرة للقوات البحرية الروسية.

وذكر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا يمكنها تأكيد السبب الدقيق للحريق الذي اندلع على متن الطراد، مرجحًا استهداف الأوكرانيين للطراد بصاروخ "نبتون"، لما يملكه من مدى كاف من أجل الوصول إلى الطراد موسكفا.

وأضاف كيربي أن الطراد يعد جزءًا رئيسيًا من جهودهم لممارسة نوع من السيطرة البحرية في البحر الأسود، موضحًا أنه سيكون لهذا تأثير على قدراتهم.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس، غرق الطراد "موسكفا" سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود الروسي، أثناء سحبه إلى الميناء متأثرا بعاصفة وظروف جوية سيئة.

وذكرت الوزارة أن الطراد فقد ثباته عندما تم سحبه إلى ميناء المقصد بسبب الأضرار التي لحقت بهيكله ليغرق إثرها في بحر هائج.