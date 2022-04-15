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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن قائمة الفريق التي ستواجه الرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، غدا السبت، على ملعب "الأهلي وي السلام".

شهدت القائمة عودة كلًا من محمد هاني وصلاح محسن ووليد سليمان، إلى القائمة بعد غيابهم لأسباب إصاباتهم المختلفة.

وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - محمود متولي - أيمن أشرف - محمد هاني - كريم فؤاد - محمود وحيد - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - مجدي أفشة - أحمد عبدالقادر - محمد محمود - وليد سليمان - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - لويس ميكيسوني - بيرسي تاو

خط الهجوم: حسام حسن - صلاح محسن - محمد شريف