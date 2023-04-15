بولندا تحظر واردات الحبوب من أوكرانيا

حظرت بولندا استيراد الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا.



ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي) اليوم السبت عن ياروسلاف كاتشينسكي رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم قوله في مؤتمر صحفي في مدينة ليزه شمال شرق البلاد، إن الحكومة قررت هذا الأمر، وأضاف كاتشينسكي (73 عاما): "كنا وسنظل أصدقاء وحلفاء أوكرانيا بدون أدنى تغيير".



في الوقت نفسه، رأى كاتشينسكي أنه يجب مع ذلك حماية مصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون من مصلحة الحكومة في كييف أن تواجه بولندا أزمة.



يذكر أن بولندا تعد من أهم الدول الداعمة لأوكرانيا سياسيا وعسكريا لكن المزارعين في بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي يشعرون بأن وجودهم بات مهددا بسبب سماح الاتحاد الأوروبي باستيراد كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، ومن ثم كانت هناك احتجاجات للمزارعين استقال على إثرها وزير الزراعة البولندي هنريك كوفالتشيك ليحل محله روبرت تيلوس.



وصرح كاتشينسكي بأن بلاده مستعدة لتنظيم قضية الحبوب في إطار اتفاقية دولية مستقبلية مع أوكرانيا.



وكانت سلوفاكيا أعلنت في وقت سابق حظر بيع الحبوب الأوكرانية وعزت ذلك إلى احتواء هذه الحبوب لنسب عالية من المبيدات الحشرية.