 إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم في الجيزة - بوابة الشروق
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إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم في الجيزة

محمود عبد السلام
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 11:44 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 11:44 ص

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم اتجاه الرماية بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة؛ ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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