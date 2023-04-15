إزالة 13 حالة تعدي بالبناء المخالف في 4 مراكز بالمنيا

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واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية بدون ترخيص، والتصدي لحالات البناء المخالف وتطبيق الإجراءات القانونية والإزالة الفورية حيال تلك المخالفات.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمراكز " أبو قرقاص – ملوي – دير مواس- مغاغة "، 13 حالة تعدي بالبناء المخالف بتلك المراكز والقري التابعة لها، حيث تم تطبيق الإزالة الفورية وتحرير محاضر مخالفات لتلك التعديات، حيث شملت حالات التعديات بقري " دلجا بمركز دير مواس، ديروط ام نخلة وقلبا بمركز ملوي - بنى موسى ونزلة أسمنت بمركز أبو قرقاص "، وكذلك 4 حالات مباني مخالفات خارج الحيز العمراني بقرية آبا الوقف بمركز مغاغة.