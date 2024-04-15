إدخال 201 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

عبرت إلى قطاع غزة 201 شاحنة مساعدات وبضائع، اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري، ومعبر كرم أبو سالم.

وأكد مصدر في شمال سيناء، عبور 27 شاحنة من معبر رفح البري إلى قطاع غزة تشمل 4 غاز، و2 سولار، و1 بنزين و8 مواد غذائية، و8 بطانيات، و3 دقيق، و1 خيام.

وأضاف المصدر، أنه تم إدخال 174 شاحنة من معبر كرم أبو سالم، منها 57 دقيق، و27 مواد غذائية، و2 مواد تنظيف، و1 ملابس، و21 بطانيات، و4 أدوية، و7 زيت، و1 ألعاب أطفال، و1 حفاظات أطفال، و1 حصائر، و2 عدس، و1 براميل سولار للمستشفى الإماراتي، كما شملت أيضا 4 شاحنات قطاع خاص تضمنت 2 زيت، و1 صلصة، و1 حفاظات أطفال.